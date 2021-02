Décentralisation

Double hiérarchie dans les collèges et lycées, ce casse-tête RH qui dure depuis plus de quinze ans

Publié le 16/02/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

©Monkey Business - stock.adobe.com

Les agents territoriaux des collèges et des lycées sont sous la responsabilité de leur chef d’établissement et de la collectivité qui les emploie. Une double tutelle – à laquelle le projet de loi « 4D » devrait mettre fin – source de multiples difficultés et de conflits. Malgré les actions engagées, les collectivités peinent à les résoudre.

