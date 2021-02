« Les démarches de transition énergétique recréent du lien »

[ENTRETIEN] Transition énergétique

Responsable de projets au sein du Cler (Réseau pour la transition énergétique), Yannick Régnier publie un rapport où il dresse le bilan de dix ans à œuvrer pour la transition énergétique dans les territoires. Et en montre les bienfaits.

Chiffres-clés 2020 : Publication du rapport « La transition énergétique territoriale, créatrice de valeur(s) et moteur de développement ».

Publication du rapport « La transition énergétique territoriale, créatrice de valeur(s) et moteur de développement ». 2014 : Déménagement sur le territoire de Biovallée. Engagement dans des initiatives de gouvernance partagée (école associative, tiers-lieu, campagne législative).

Déménagement sur le territoire de Biovallée. Engagement dans des initiatives de gouvernance partagée (école associative, tiers-lieu, campagne législative). 2011 : Création du réseau des territoires à énergie positive.

Création du réseau des territoires à énergie positive. 2008 : Réorientation professionnelle. Il entre (par conviction) au Cler comme responsable de projets. Ses revenus diminuent de moitié.

Réorientation professionnelle. Il entre (par conviction) au Cler comme responsable de projets. Ses revenus diminuent de moitié. 2004 : Ingénieur sur des installations pétrolières chez Total. Il occupe plusieurs postes en France et à l’étranger (Cameroun, Angola).

Ingénieur sur des installations pétrolières chez Total. Il occupe plusieurs postes en France et à l’étranger (Cameroun, Angola). 2002 : Diplômé de l’Ecole centrale de Lyon.

Diplômé de l’Ecole centrale de Lyon. 1979 : Naissance à Mâcon (Saône-et-Loire), d’une mère enseignante et d’un père ingénieur chez EDF.

Quel est le point commun des territoires dont on dit qu’ils sont en transition ?

Les collectivités rurales du réseau Tepos se retrouvent autour de deux piliers : la volonté de produire 100 % d’énergie renouvelable ou davantage. Et le développement local. Ce principe fondamental souligne que les acteurs du territoire doivent être parties prenantes de la transition. Dans les Côtes-d’Armor, par exemple, la communauté de communes du Mené (7 communes, 6 500 hab., devenue commune nouvelle en 2016, ndlr) a fait évoluer son mix énergétique grâce à ses éleveurs de porcs qui ont investi dans la méthanisation, à ses communes qui se sont lancées dans le bois-énergie et à ses citoyens qui ont contribué à construire un parc éolien. Tous ces projets créent des emplois et de l’activité.

Tout le monde aimerait lancer cette dynamique. Par où commencer ?

Le principal écueil est de tomber dans l’approche traditionnelle du développement économique qui consiste, pour une collectivité, à créer une zone d’activité en espérant qu’elle va se remplir d’entreprises plus ou moins engagées. Notre rapport montre le rôle d’accompagnateurs qu’ont les acteurs publics. Sur l’énergie, les entreprises locales ont besoin d’informations pour se poser les bonnes questions. Pour s’organiser, chaque territoire a une approche qui n’est pas forcément celle de l’autre. Parmi les membres fondateurs du réseau Tepos, la communauté de communes du Thouarsais (24 communes, 36 000 hab., Deux-Sèvres) a profité de fonds apportés par l’Etat après la fermeture d’un stock d’armement pour attirer des structures spécialisées dans les énergies renouvelables.

Dans la Drôme, la Biovallée a fait le pari de valoriser ses ressources naturelles en aidant