Un budget 2021 très complexe

[Fiche Finance] Crise

Publié le 15/02/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Les dernières années avaient réservé aux collectivités locales leur lot d’écueils pour préparer et surtout équilibrer leur projet de budget primitif, mais 2021 se révèle un millésime exceptionnel. À une évolution structurellement défavorable des fondamentaux, se greffent les effets d’une crise sanitaire qui s’installe durablement dans les comptes locaux.

Première conséquence apparente d’un contexte jusqu’ici inconnu : les collectivités qui votaient traditionnellement leurs budgets en décembre ou janvier sont souvent enclines à le décaler sur février et mars afin de bénéficier de plus de visibilité, synonyme de sincérité budgétaire. Les départements et régions, confrontés à une année électorale, ont plutôt conservé leurs habitudes afin d’éviter un débat et un vote budgétaires en période préélectorale, mais pour les communes et EPCI, le budget primitif 21, le premier de plein exercice du mandat est un casse-tête qui les a souvent invités à procrastiner.

Conjoncture enrayée

Si le budget et surtout les décisions modificatives 2020 ont retranscrit la crise sanitaire, le budget 21 traduit très concrètement la crise économique qui en résulte ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite