Sans passer par les hébergements d’urgence, les sans-abri sont orientés vers un logement

Publié le 25/02/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : Régions

L’équipe mobile d’insertion par le logement va à la rencontre des personnes à la rue pour les accompagner et les aider à s’installer.

Chiffres-clés Budget : 125 000 € / an, financés par l’Etat dans le cadre du dispositif "le logement d’abord". L’interco prend en charge le mi-temps de la coordinatrice.

Le territoire de l’agglomération de Lorient est hétérogène, avec une zone littorale, des communes rurales et une ville-centre, Lorient, qui concentre les dispositifs d’hébergement d’urgence. « Nous n’avons pas d’indicateurs précis sur le sans-abrisme, mais celui-ci existe de façon moins visible que dans les métropoles. Des personnes vivent dans des tentes, dans des abris de fortune, dans leur voiture. Et nos dispositifs d’hébergement d’urgence et d’insertion sont saturés », relate Virginie Le Texier, coordinatrice de la mise en œuvre du « logement d’abord » à la communauté d’agglomération (lire ci-dessus).

L’aller-vers, une pratique centrale de l’équipe

Ce constat a conduit l’interco à réfléchir à une prise en charge spécifique de ces ...

