Les plateformes régulées grâce à leurs données

Numérique

Publié le 17/02/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Les collectivités s’intéressent de près aux données générées par l’activité des géants technologiques pour contrôler ou documenter les usages.

Etudier les effets des plateformes sur les territoires ou améliorer la connaissance du territoire au sens large : plusieurs expérimentations ont été mises en œuvre pour accéder aux données des géants technologiques. A la métropole de Lille (MEL, 95 communes, 1,17 million d’hab.), « on a analysé les données d’Airbnb pour obtenir une vision sur les nouveaux flux de touristes, observer l’impact de séjours plus courts et dans des logements ou quartiers différents que les autres séjours », explique Myriam Limpens, responsable de la recherche et du développement.

A Nice, une expérimentation entre Uber et la régie des transports en commun, Lignes d’Azur, a permis d’en savoir davantage sur les besoins des usagers en matière de transport nocturne. Pendant un an, le géant ...