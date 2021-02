Réglementation

Plaques d’immatriculation : y-a-t-il (vraiment) des nouveautés ?

Publié le 12/02/2021 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

François Tchunt (Flickr)

Avec l’instauration du Système d’immatriculation des véhicules (Siv) en 2009, les propriétaires devaient mettre leur plaque à jour avec un « identifiant territorial » composé d'un numéro de département et du logo de la région correspondante au plus tard fin 2020. Mais ceci n’est plus d’actualité. Le point avec notre juriste Géraldine Bovi-Hosy.

