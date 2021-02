Accueil

Le management des professeurs de musique bouleversé par le covid

Publié le 12/02/2021 • Par Julie Krassovsky • dans : Actualité Culture, France, Toute l'actu RH

Avec l’épidémie de covid, les conservatoires et écoles de musique ont dû allier pédagogie traditionnelle et technologies virtuelles. Une évolution qui bouleverse le management des professeurs de musique et nécessite de nouvelles compétences.

