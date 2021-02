Accord au Parlement pour repousser régionales et départementales aux 13 et 20 juin

Elections 2021

Publié le 12/02/2021 • Par Aurélien Hélias • dans : Actu juridique, France

Députés et sénateurs se sont mis d’accord sur un texte qui prévoit également la possibilité de deux procurations par électeur et de fournir aux communes des équipements de protection pour sécuriser les scrutins au point de vue sanitaire. De la campagne électorale aux conditions du scrutin, ce qu’il faut retenir du texte définitif.

Réunis en commission mixte paritaire (CMP) au Palais Bourbon le 11 février, députés et les sénateurs se sont accordés pour reporter les élections régionales et départementales de mars à juin 2021, sans qu’un nouveau report, un temps évoqué, ne soit possible. Une condition sine qua non à l’acceptation par le Sénat de ce report. Et si le texte ne le précise pas, le gouvernement se serait engagé oralement sur les dates des 13 et 20 juin, la haute chambre ne souhaitant pas que le second tour se déroule le 27 juin, une date jugée trop proche des grandes vacances scolaires et donc propices à davantage d’abstention. Les mandats départementaux et régionaux s’achèveront en mars 2028.

