Jean-François Debat : « Nous allons intégrer des crédits verts à notre budget 2021 »

Publié le 11/02/2021 • Par Fabian Meynand • dans : Actu experts finances, France

Jean-François DEBAT, Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) depuis 2017 a engagé en 2020-2021 une « traçabilité environnementale » des finances de l’agglomération et avez intégré le critère de la qualité environnementale pour la sélection de certains de vos prêts bancaires. Il détaille ce chantier pour le Club Finances.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) a fait le choix d’un emprunt de transition écologique en 2020 pour 2M€. En quoi consiste un tel emprunt, quel en est son objet et quels ont été les critères retenus pour retenir l’établissement bancaire lauréat ?

Après la fusion de nos 7 EPCI en 2017, un vaste mouvement de concertation a permis de nous doter d’un projet de territoire. Adopté en 2019, il consacre deux piliers pour notre agglomération, la transition écologique et la solidarité territoriale. Ces deux impératifs innervent chacun de nos choix. Or, que constate-t-on ? Que le secteur financier concourt fortement au financement du modèle fossile et pas suffisamment à la transition écologique : c’est même l’objet de l’article 1 de l’Accord de Paris que d’appeler à la ...

