Haute fonction publique : le plan Macron pour l’égalité des chances

Emmanuel Macron était à Nantes (Loire-Atlantique), ce jeudi 11 février, pour annoncer des mesures en faveur d’un accès élargi à la haute fonction publique. L’enjeu : faire sauter des verrous socio-économiques et/ou géographiques pour une meilleure égalité des chances.

De l’écoute puis des annonces… En déplacement ce jeudi 11 février 2021, dans la ville de Nantes (Loire-Atlantique), le Président de la République Emmanuel Macron est revenu sur une « promesse » : celle de l’égalité des chances. Une façon de traiter « sa jambe gauche », en contrepoids des actuels débats régaliens sur le séparatisme et la sécurité globale.

Après plusieurs interventions depuis 2017, notamment sur les « inégalités à la racine », en lien avec la petite enfance, il est désormais question d’enseignement supérieur. Et plus précisément de l’accès à la haute fonction publique. Une illustration ? En 2015, l’ENA accueillait 4,4 % de fils d’ouvriers et d’employés alors que 68,8 % de ses élèves étaient issus de familles de cadres supérieurs, de professions libérales et d’enseignants ...

