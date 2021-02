Le fonds de solidarité est prolongé et intègre les remontées mécaniques

Crise sanitaire

Publié le 11/02/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Un décret du 8 février prolonge le fonds de solidarité en janvier 2021 en étendant le dispositif initial et complémentaire prévu pour décembre.

Les magasins de ski et les entreprises impliquées dans le secteurs des remontées mécaniques (fabrication de matériel de levage et de manutention, de charpentes et autres menuiseries, réparation de charpentes et autres menuiseries, etc.) sont introduites dans l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. Ces entreprises pourront donc bénéficier, sous conditions, d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021.

Enfin, le fonds de solidarité jusqu’au 30 juin 2021.