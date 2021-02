Accueil

Actualité

Actualité France

France Le respect des animaux, domestiques comme sauvages, gagne du terrain en ville

Biodiversité

Le respect des animaux, domestiques comme sauvages, gagne du terrain en ville

Publié le 17/02/2021 • Par Maëlle Bénisty • dans : France, Régions

normskis flickr

Les animaux accroissent la population des villes à mesure que le tissu urbain s’étend. Leur bien-être est devenu une préoccupation sociétale. Les actions en faveur de l’animal en ville participent à une cohabitation apaisée entre animaux et riverains. Elles contribuent à la sauvegarde de la faune. En changeant de regard sur l’animal et en intégrant la notion de biodiversité aux politiques d’aménagement, la ville devient plus respectueuse des espèces.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Biodiversité

Service public