La Bretagne joue la carte des low-tech

Innovation

Publié le 11/02/2021 • Par Maëlle Bénisty • dans : actus experts technique, Régions

Depuis plus d’un an, la Région Bretagne s’engage pour la diffusion et l’expérimentation des technologies dites "low-tech" sur son territoire. Elle cherche notamment à définir les modèles économiques favorables à leur développement.

Connaissez-vous les « low-tech » ? Derrière cette notion dont on parle de plus en plus, se trouve un ensemble de techniques simples, qui allient durabilité, utilité, accessibilité, et qui cherchent à tendre vers la résilience. Depuis plus d’un an, la Région Bretagne cherche à les développer. « La démarche low-tech fait partie de la solution pour la transition écologique et elle doit être intégrée à nos réflexions, en complément des high tech », admet Loïg Chesnais-Girard, président du Conseil régional de Bretagne (3 000 000 hab.).

Pionnière en France, la collectivité a intégré cette approche à sa politique économique à l’été 2020. Elle a renouvelé en début d’année son partenariat avec le Low-tech Lab, une association basée à Concarneau (19 200 hab.) qui promeut ...

