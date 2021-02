Habitat indigne : comment mettre en œuvre la nouvelle police de la sécurité et de la salubrité

Bâtiment - Patrimoine - Énergie

Depuis le 1er janvier 2021, les procédures relatives à la lutte contre l’habitat indigne prévues au code de la santé publique et au code de la construction et de l’habitation ont été simplifiées et relèvent d’une seule et unique police de la « sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations ». Ce dispositif remplace près d’une quinzaine d’autres auparavant. Prévues par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ces simplifications et harmonisations – longtemps attendues par les collectivités notamment – des nombreuses et complexes procédures existantes devraient permettre un traitement facilité des problématiques d’habitat indigne. Reste désormais aux collectivités à s’approprier et à mettre en œuvre le nouveau dispositif.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Bâtiment

Logement