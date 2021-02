Comment s’organisent les autorités organisatrices de la mobilité dans la LOM

Transports - Circulation - Stationnement

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 s’est substituée à celle du 30 décembre 1982 relative à l’orientation des transports intérieurs. Parmi ses principales novations figurent diverses mesures portant sur les autorités organisatrices de la mobilité, en complément des lois portant sur la modernisation de l’action publique des territoires et d’affirmation des métropoles et celle portant nouvelle organisation territoriale de la République. La présente fiche examine ces nouvelles dispositions, notamment la répartition des compétences, les moyens d’action et la formation d’un tandem région/intercommunalité.

