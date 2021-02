Accélération et simplification de l’action publique : la loi révolutionne la commande publique

Études - Marchés - Méthodes

Après de longs mois de processus parlementaire et d’un ultime recours devant le Conseil constitutionnel, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique instaure des changements importants dans les règles de la commande publique. Certains sont provisoires, d’autres bienvenus et d’autres, enfin, plus étonnants. Petit inventaire…

