Déploiement de la phase 1.2 de la campagne vaccinale contre la Covid-19

Coronavirus

Publié le 11/02/2021 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Une circulaire interministérielle du 25 janvier encadre le déploiement de la phase 1.2 de la campagne de vaccination au sein du secteur social et médico-social (hors établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et unités de soins de longue durée).

Elle précise les principes de la campagne valable pour l’ensemble du secteur social et médico-social (champ d’application et les règles d’éligibilité, les modalités de financement de la campagne vaccinale, etc.).

Le pilotage territorial de cette phase 1.2 de la campagne vaccinale sera assuré dans un cadre partenarial de la cellule opérationnelle vaccination (COV) mise en place au niveau départemental et d’un comité départemental élargi. Dans ce cadre, l’ARS est chargée en lien avec le préfet de département et avec le concours des collectivités territoriales, notamment de se concerter avec les opérateurs locaux sur l’organisation et le calendrier de la campagne, en articulation étroite avec les collectivités autorités de régulation et/ou gestionnaires d’établissements (Conseil départemental, communes, établissements publics de coopération intercommunale).