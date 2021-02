Covid-19 : l’adaptation des concours est prolongée jusqu’au 31 octobre

Concours de la fonction publique

Publié le 11/02/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO

Une ordonnance du 10 février reporte du 30 avril au 31 octobre 2021 la date limite d’application du régime permettant l’adaptation des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics.

Un décret du même jour prolonge jusqu’au 31 octobre 2021 aussi la période d’application des garanties permettant d’assurer l’égalité de traitement et la lutte contre la fraude pour l’accès à la fonction publique et au corps judiciaire, ainsi que la continuité de l’organisation des voies d’accès à la fonction publique et le recours à la visioconférence pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Il concerne notamment le recours à la visioconférence, la modification du nombre et du contenu des épreuves, les conditions d’admission à concourir applicables aux candidats aux concours internes, le recours aux listes complémentaires, le report de la date requise pour l’obtention des titres et diplômes nécessaires.

Il assouplit également les modalités de recours à la visioconférence depuis un local administratif pour en permettre la combinaison, si la nature du concours ou de l’examen le permet, avec le recours à la visioconférence depuis le domicile du candidat.