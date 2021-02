PrépaConcours

Publié le 10/02/2021

Qu'avez-vous retenu de l'actualité nationale de janvier 2021, dans la perspective du concours que vous préparez ? Ce petit test vous le dira. Ne soyez pas surpris par les questions posées : elles renvoient à des sujets dont les médias grand public se font rarement l'écho...

Pour les jurys et autres examinateurs des concours, tout candidat doit se tenir au courant non seulement de l’actualité générale, française et internationale, mais aussi de celle liée à son champ professionnel et à la fonction publique. Au service du public, investi d’une mission d’intérêt général, le fonctionnaire doit être un citoyen exemplaire. Et cela suppose une bonne connaissance de la vie publique. L’actualité est une partie importante de sa culture générale.

Les « questions d’actualité », une épreuve à part entière

Certains concours de la fonction publique comprennent une épreuve dédiée aux questions d’actualité. C’est le cas, par exemple, de l’une des épreuves d’admissibilité du concours de rédacteur territorial (organisé en 2021).

