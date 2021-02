L’accueil d’un tournage : une expérience qui se prépare

Cinéma

Publié le 10/02/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

L’Agence culturelle du Grand Est enrichit sa collection de guides pour les acteurs locaux avec un opus consacré à l’accueil des tournages de films. Une expérience pour laquelle la collectivité ne peut pas se permettre l'improvisation.

« Un tournage est une activité intense qui rompt avec l’administration d’une commune », préviennent d’emblée les auteurs du guide Accueillir un tournage sur son territoire publié par l’ Agence culturelle du Grand Est. Avant de rassurer aussitôt le lecteur : « que soient ou non portés à l’écran ses paysages et son patrimoine architectural, un tournage participe à valoriser son territoire et suscite souvent l’intérêt de ses habitants. Selon l’ampleur ou l’impact du film, l’activité peut contribuer au rayonnement et à l’attractivité d’une commune. »

En ces temps de crise sanitaire, la lecture de ce guide conserve toute sa pertinence puisque les tournages de longs et courts métrages et de films publicitaires restent autorisés, comme toutes les autres activités de production ...

