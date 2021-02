Rénovation thermique : « inadéquation entre objectifs et moyens »

En marge des débats sur la loi Climat et Résilience, présenté ce matin au Conseil des ministres, a été rendu public le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la rénovation thermique des bâtiments. Décryptage.

Le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la rénovation thermique des bâtiments – fort de plus de 170 pages et contenant pas moins de 50 propositions – a été présenté lors d’un point presse par Vincent Descoeur, président de la mission et député du Cantal et la rapporteure, Marjolaine Meynier-Millefert, députée de l’Isère le mercredi 10 février.

Pour les deux députés, le constat est sans appel : « Il y a une inadéquation entre des objectifs très ambitieux (NDLR : de rénovation thermique des bâtiments) et les moyens mis en œuvre pour les atteindre à ...