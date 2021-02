Probité

Référents déontologues : comment garantir leur indépendance ?

Publié le 10/02/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

La première journée de rencontre des référents déontologues de la fonction publique territoriale s’est tenue le 5 février en visio-conférence, à l’initiative du CDG du Nord, avec la Haute autorité de la transparence de la vie publique, l’Observatoire de l’éthique publique, ainsi que les universités de Lille et de Lyon, et de nombreux participants, eux-mêmes déontologues. Au cœur des discussions, l’indépendance de la fonction et les moyens de la garantir.

