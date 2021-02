Un « Paqte » qui fait le lien entre les jeunes des quartiers prioritaires et les entreprises

Insertion

Publié le 19/02/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : France, Innovations et Territoires

Le dispositif Paqte a été créé en 2018 pour assurer une meilleure inclusion économique et sociale des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour insérer les populations, Paqte incite les entreprises à recruter dans les quartiers prioritaires, favorise l’accès à l’alternance et sensibilise les jeunes au monde de l’entreprise.

Chiffres-clés 1 500 entreprises sont impliquées au niveau national ou local dans le dispositif Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (Paqte).

sont impliquées au niveau national ou local dans le dispositif Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (Paqte). 75 départements sont engagés sur le Paqte.

sont engagés sur le Paqte. Contacts : Paqte, contact@paqte.fr

Frédéric Coste, président de la Ligue des jeunes talents, frederic.coste.pro@outlook.fr

[EPT Plaine commune (Seine-Saint-Denis) 9 communes • 440 100 hab.] En juillet 2018, le gouvernement initiait le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises (Paqte), afin d’inciter les entreprises à créer de l’emploi dans les 1 500 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Deux ans plus tard, alors que la France est confrontée à une grave crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la ministre déléguée chargée de la Politique de la ville, Nadia Hai, donne un nouveau souffle au dispositif avec la « tournée Paqte » et ses 100 événements qui ont été organisés en France jusqu’à la fin 2020. Objectif : « Donner une meilleure visibilité au dispositif qui permet aux entreprises de s’impliquer aux côtés des acteurs publics et associatifs dans les quartiers prioritaires. »

Depuis le démarrage du programme, en 2018, 100 grandes entreprises se sont engagées au niveau national et 1 400 au niveau local. Le Paqte se décline autour de quatre axes : sensibiliser les plus jeunes au monde de l’entreprise (notamment en renforçant l’offre de stages de troisième pour les collégiens en réseau d’éducation prioritaire renforcé), favoriser l’alternance, recruter de manière non discriminatoire et inciter les entreprises à acheter de manière plus responsable. A ce jour, 33 000 offres de stages de troisième ont été pourvues et plus de 30 000 jeunes issus de quartiers prioritaires sont accompagnés vers l’emploi.

Repérer les talents

Aissata Nientao, 24 ans, étudiante en master 2 en finance d’entreprise à l’école de commerce Inseec, est l’une des bénéficiaires de la dynamique insufflée par le Paqte. Depuis plusieurs mois, cette habitante du quartier du Franc-Moisin, à Saint-Denis, l’une des villes de l’établissement public territorial Plaine commune, est suivie dans sa recherche d’une alternance par la Ligue des jeunes talents, une association du département sur laquelle s’appuie le Paqte. « Ils m’aident à rédiger mon CV, écrire des lettres de motivation, concevoir des vidéos de présentation, préparer des entretiens d’embauche, développer mon réseau. J’ai notamment participé à un déjeuner avec des chefs d’entreprise et la ministre Nadia Hai. J’ai pu échanger avec le patron d’une entreprise de développement personnel, des dirigeants de La Poste, des directeurs des ressources humaines… C’est une aide précieuse », commente la jeune femme.