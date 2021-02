Les bureaux, nouveau gisement pour fabriquer des logements

Logement

Publié le 10/02/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a reçu le 8 février différents acteurs signataires de la charte d'engagement pour la transformation de bureaux en logements. L'occasion de faire un bilan de ce type d'opérations et de dresser une nouvelle feuille de route.

Alors que les annonces se multiplient sur le front de la transformation de bureaux en logements, à l’exemple de Novaxia, en janvier dernier, qui a annoncé la création d’un fonds en assurance-vie pour le recyclage des bureaux en logements, Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, a réuni le 8 février les acteurs signataires de la charte d’engagement pour la transformation de bureaux en logements en Ile-de-France, qui date de 2018.

Le 9 février, c’est la ville de Paris qui annonçait un nouvel appel à projets urbains innovants pour la transformation de six sites de bureaux ( voir encadré).

Le sujet prend une importance croissante avec le développement du télétravail : l’Institut d’épargne immobilière (IEIF) prévoit que la montée en puissance du télétravail dans la seule Ile-de-France conduira dans les dix prochaines années à un excès de 3,3 millions de m2 de bureaux, soit 6,5 % du parc. A Paris, le taux de vacance n’est, pour le moment, que de 1,5 %.

La ministre du Logement a donc présenté un bilan de la charte : depuis 2018, 417 000 m2 de logements issus de la transformation de bureaux ont fait l’objet d’une demande de permis de construire, dont 110 000 m2 dans l’agglomération parisienne (26 %) et 190 000 m2 dans les autres grandes agglomérations (46 %). A Paris, sur le mandat 2014-2020, 350 000 m2 de bureaux ont changé de destination.

Par ailleurs la « Foncière de transformation immobilière », créée en 2020 par Action logement dans le cadre du Plan d’investissement volontaire, et dédiée à l’acquisition et au portage de foncier d’activité vacant, est d’ores et déjà en négociation pour la création de 101 000 m2 de logements, dont 42 000 m2 ont déjà été contractualisés.

Une nouvelle feuille de route

Emmanuelle Wargon souhaite désormais accélérer le mouvement, d’autant que le fonds friches du plan de relance peut aussi être un soutien aux projets de reconversion. Elle a donc présenté une nouvelle feuille de route, visant à une meilleure connaissance du parc de bureaux et de son évolution, et à la mise en place de mesures de simplification pour améliorer le modèle économique de la transformation de bureaux en logements et à faciliter les opérations. Ce type d’opérations recèle, en effet, de nombreux points de blocage, et impose une maîtrise d’ouvrage spécialisée. L’Union sociale pour l’habitat, de son côté, réclame qu’un pourcentage de 30 % de logements sociaux soit imposé dans ce type de programmes.