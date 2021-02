Comment le vélo veut poursuivre sur sa bonne lancée

Mobilité

Une enquête du Club des villes et territoires cyclables montre que les « Coronapistes » s’installent durablement en France, développant toujours un peu plus la pratique du vélo, surtout en milieu urbain. Mais pour aller plus loin et atteindre les objectifs du plan national, il va falloir en faire beaucoup plus, et investir plus massivement.