Communication RH: l’humain reste prioritaire

Ressources humaines

Publié le 12/02/2021 • Par Frédéric Ville • dans : France, Toute l'actu RH

Carrière, mobilité, formation, congés… Comment la communication interne en lien avec les Ressources humaines s’efforce-t-elle d’informer les agents de la collectivité ? Les moyens et outils de communication ne font pas tout, l’humain reste prioritaire.

Chiffres-clés Crise sanitaire : la communication interne reconnue Organisées à Paris en septembre 2020, les Rencontres de la communication interne ont donné lieu à beaucoup de débats. « Le rôle stratégique de la communication interne a été reconnu pendant le confinement, celle-ci ayant dû travailler à faire descendre et remonter les informations des agents. Il faut capitaliser auprès des nouvelles équipes pour transformer cette reconnaissance en légitimation », selon Yves Charmont, délégué général de Cap’Com. Avec le développement du télétravail mais aussi les tensions liées à l’éloignement, c’est à la communication interne de maintenir le contact : visioconférences, newsletters, réseaux sociaux, messages… « Mais plus on a d’outils, plus il faut des pilotes pour trouver les bons formats de management », selon Yves Charmont.

« Un tiers des services de communication interne sont rattachés à la direction générale, 10 % aux cabinets et 17 % à la Direction des ressources humaines (DRH) (1) », précise Yves Charmont, délégué général de Cap’Com, réseau de la communication publique. Voilà donc qui est sensé faciliter pour les services RH leur communication vers les agents. Pour les 40 % de services de communication interne rattachés aux Directions de la communication, les liens étroits entre ces dernières et les DRH permettent aussi de communiquer.

Intranet, affichage et journaux

Pour informer les agents au quotidien en matière de RH (carrière, congés, formation, retraite, mutuelle…), l’intranet est très utilisé. Au Mans, un guide de bienvenue de la collectivité très riche en infos RH est remis par intranet à chaque nouvel arrivant. « On a aussi créé le Porte-voix, un petit journal téléphoné avec quelques infos RH », note Catherine Barrière, responsable de la communication interne à la ville et à la métropole du Mans (4 000 agents, 205 229 hab., Sarthe). Sans oublier les classiques notes de service. L’affichage reste incontournable : au siège, dans les vestiaires du centre d’exploitation des routes ou des collèges comme dans les Côtes d’Armor ou même dans les véhicules de service au Mans.

En matière de mobilité, les agents de la collectivité concernée sont généralement les premiers prévenus. « On communique sur les postes à pourvoir, d’abord auprès de nos agents via intranet et un journal interne papier, après en externe », explique ainsi Emilie Di Marco, chargée de communication interne à Gennevilliers.

« Chez nous, cela passe par des emails, un Flash infos RH de quatre pages ajouté avec le bulletin de salaire, et un journal papier interne trois fois par an récapitulant mobilités et infos carrière et laissant chaque fois un agent parler de son métier, explique Catherine Barrière. On utilise aussi notre rubrique d’actualité TILT (Travailler, informer, lier, trouver) sur intranet ». Le Mans projette également de développer des vidéos sur les postes en interne, montrant l’environnement de travail, faisant intervenir le chef de service, etc.

A la croisée des services

Mais la communication RH au quotidien passe aussi par de l’humain. Au Mans, ce sont des séances d’accueil pour nouveaux arrivants, des réunions d’information avec encadrants, des ateliers éclair entre différents cadres. Tous les services de la ville et de la métropole ont des correspondants RH dont la mission est complémentaire, plus rarement à temps plein, dans de gros services (Education par exemple) : « Si les agents peuvent, pour leurs carrière, congés, salaires, formation… consulter l’intranet très développé et mis à jour régulièrement par la communication interne, ils leur est aussi possible de solliciter l’un des 60 correspondants », explique Catherine Barrière. Le Mans dispose par ailleurs d’un conseiller en mobilité à temps plein, qui accompagne le parcours professionnel des agents et diffuse des infos sur les postes à pourvoir en catégories A et B. Un autre conseiller devrait être recruté pour les catégories C.

Pour communiquer en matière de RH aux agents, le chargé de communication interne est à la croisée des services : il peut s’appuyer sur sa DRH, d’éventuels correspondants RH, les services… « Pour réaliser notre journal interne, j’ai un comité de rédaction animé par des acteurs de terrain dans les services. Pour communiquer sur le nouveau régime indemnitaire, j’ai travaillé avec les services RH, paye et carrière. Lors des fortes chaleurs, c’était avec l’ergonome », illustre Emilie Di Marco, chargée de communication interne à Gennevilliers.

Démultiplier les supports

La diversification des accompagnements et des outils de communication est nécessaire, « car nos agents sont très différents : ils ne sont pas tous connectés. Il faut donc démultiplier les supports (papier, numérique, humain…) pour donner les mêmes informations à tous. Sans oublier les syndicats qui relaient nos informations », explique Blandine Fortin, DGA ressources mutualisée au Mans. A Gennevilliers, un questionnaire aux agents sur la com’ interne a été lancé : quels sont les besoins, les supports efficients ou manquants… ?

Si Orléans (ville et métropole) utilise un chatbot, c’est-à-dire un outil vocal fournissant des réponses automatiques aux agents, à partir d’une base de données qui s’enrichit, peu de collectivités semblent avoir à ce jour opté pour cette solution. « Dans notre collectivité où la moitié du personnel n’est pas connecté, ce serait accentuer la fracture numérique », tranche Catherine Barrière. Marie Vincent, DGA Ressources des Côtes d’Armor pointe elle la déshumanisation de la relation. Elle ne refuse pas pour autant toute nouveauté, puisque son Département devrait offrir bientôt un service de livechats (échanges par questions-réponses par intranet) entre agents et direction générale. Il y aura donc toujours du travail pour les communicants internes, qui selon Yves Charmont « sont de véritables médiateurs devant agir avec modestie, pour accompagner la construction du dialogue ».

Favoriser une mobilité choisie plutôt que douloureuse Emilie Di Marco, chargée de communication interne [Gennevilliers: 2 000 agents, 47 702 hab., Hauts-de-Seine] Gennevilliers s’efforce d’accompagner ses agents dans leur carrière et à la mobilité, ceci par le biais d’une chargée de communication RH, rattachée à la DRH, Emilie Di Marco, et du service Développement des compétences RH : « Celui-ci fait des visites ou appels d’agents en poste depuis plus de 10 ans pour si besoin les aider à faire évoluer leur carrière par la formation ou par une mobilité choisie plutôt qu’une reconversion douloureuse. Il propose aussi à chacun de nos agents un plan de formation global avec des axes forts : santé et efficacité, risques psycho-sociaux, bien-être, prévention, etc. Ces axes santé sont par ailleurs réfléchis avec notre service Droit, sécurité et conditions de travail », précise Emilie Di Marco. Par ailleurs, la communication interne a mis en place depuis 2017 un forum des métiers de la ville, en lien avec la Direction de la communication pour les affiches, flyers et forme des stands, et avec les services pour les contenus. Chaque année, sur 200 métiers, une trentaine y sont présentés par les agents eux-mêmes, avec aussi des ateliers, rédaction de CV, conduite d’entretiens.

« Les assistants RH, premiers relais de la com’ RH » Marie Vincent, DGA Ressources [Conseil départemental des Côtes d’Armor: 3 250 agents, 599 584 hab.] La DRH du Département des Côtes d’Armor est dotée d’un service Com’ RH avec deux agents à mi-temps chacun. Ceux-ci envoient chaque mardi des infos RH : postes vacants, congés, formations, dates importantes, etc. Ils préparent aussi une lettre mensuelle glissée avec la fiche de paie, sans oublier l’affichage : « C’est parfois plus efficace qu’un mail, certains agents consultant très peu leur messagerie », selon Marie Vincent, DGA Ressources. Ce sont elle-même, la DRH et ses chefs de service qui en lien avec la Com’ RH décident une fois par mois des contenus à mettre en avant sur l’intranet et sur le journal interne : temps de travail, risques psychosociaux, instances paritaires… « Le jour où se tient une instance, on communique sur les avis, votes et projets présentés, pour que les agents n’aient pas uniquement la voix des syndicats, mais aussi celle de la collectivité », précise Marie Vincent. En complément, « les encadrants sont les premiers relais d’information pour l’évolution de son poste par exemple, sans oublier des assistants RH positionnés au sein des directions, certains à temps réduit, d’autres à temps plein (maisons du département). Ces derniers informent sur le temps de travail, le remboursement des frais, la formation, etc. Ce faisant, ils désengorgent la DRH », précise la DGA Ressources. La direction générale communique aussi par l’organisation de cinq cafés RH par an : pratiques de la collectivité, fonctionnement d’une sanction administrative, etc.