A la Rochelle, les pompes funèbres lancent une démarche de responsabilité sociétale

Funéraire

Publié le 15/02/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : Innovations et Territoires

En s’engageant dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises depuis janvier 2021, les services funéraires de la ville de La Rochelle cherchent à réduire la concurrence avec le privé.

Chiffres-clés Coût : 50 000 € dédiés à la prestation d’accompagnement du cabinet Smartketing solution développement pendant un an.

[La Rochelle, Charente-Maritime, 76 100 hab.] Pour les pompes funèbres publiques La Rochelle-Ré-Aunis, cette année rimera avec RSE . Patrick Lerognon, directeur général de la société publique locale, a dévoilé, le 13 janvier, les grandes lignes de la démarche aux personnels, réunis à l’occasion de la présentation de ses vœux. Ce choix, qu’il qualifie de « stratégique », doit permettre à la structure employant une trentaine d’agents et de salariés d’entrer de plain-pied dans le XXIe siècle.

« Les entreprises n’ont pas d’autres options, aujourd’hui, que d’être responsables, en intégrant les préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités. C’est l’occasion pour nous de construire un service funéraire public différent, par ses valeurs et ses engagements, et d’être en phase avec le projet municipal », explique Patrick Lerognon (lire aussi ci-dessous). Convaincu et enthousiaste, il précise que la RSE est un moyen « de se distinguer, de gagner en notoriété, de réduire les coûts par une meilleure utilisation des ressources, de mieux gérer les risques et les incertitudes liés à l’activité et de renforcer la cohésion d’équipe autour d’un projet d’intérêt général ». Il en profite pour rappeler quelques principes sur lesquels repose la RSE comme « dire ce que l’on fait, être transparent et collaborer avec des parties prenantes ».

Diagnostic et stratégie

Ces parties prenantes seront associées au diagnostic, à la définition de la stratégie et des actions.

En commençant par les personnels,

