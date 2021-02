Pourquoi les cadres territoriaux ont la bougeotte

Fonction publique

Publié le 18/02/2021 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

Les administrateurs territoriaux aspirent à plus de mobilité, notamment vers l’Etat. Ministères, sous-préfectures ou chambres régionales des comptes : l’expérience dans ces administrations enrichit leur CV, mais tend à unifier les profils.

Chiffres-clés Obligation : Les administrateurs territoriaux sont toujours soumis à une obligation de mobilité d’une durée égale à deux ans au titre des conditions requises pour l’avancement au grade d’administrateur hors classe.

C’est un fait. « Il y a un changement de paradigme depuis dix ans. Les fonctionnaires savent qu’ils vont avoir des carrières longues, les barrières mentales évoluent et ils aspirent à davantage de mobilité », assure Jean-Louis Rocheron, cadre territorial, en mobilité lui-même dans une chambre régionale des comptes. Membre de l’Association des administrateurs territoriaux de France, il gère notamment pour elle un vivier de 260 cadres intéressés par une expérience à l’international. « Je leur envoie des informations privilégiées sur des demandes de coopération, ce sont souvent des missions courtes, comme celle que j’ai pu moi-même effectuer il y a quelques années. »

Valorisation du cadre d’emplois

Très investie dans la promotion d’une mobilité accrue des fonctionnaires dans les différents versants de la fonction publique, l’association intensifie son action depuis cinq ans (lire ci-dessous), ouvrant désormais grandes les portes des ministères et autres administrations de l’Etat. « Les chambres régionales des comptes ainsi que la préfectorale accueillent de plus en plus d’administrateurs. Le jeu est désormais plus accessible », se satisfait Amaury Brandalise, vice-président de l’Association des administrateurs territoriaux de France. Une valorisation du cadre d’emplois qui agace pourtant certains employeurs.

« Je suis de ceux qui pensent que les cadres territoriaux doivent rester dans les collectivités. Notre culture locale, en termes de management et d’organisation des services, est très différente. Il n’y a, de plus, pas grand-chose à aller chercher à l’Etat qui est plutôt très inefficace dans son fonctionnement », assène

