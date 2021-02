Les collectivités incitées à renforcer le télétravail

Coronavirus

Publié le 09/02/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Dans une note d'information datée du 8 février, la direction générale des collectivités locales incite les employeurs territoriaux à suivre les consignes du Premier ministre visant à renforcer le télétravail. Mais difficile de savoir quels en seront les effets.

Chiffres-clés "42 % des agents hors enseignants et police ont télétravaillé au moins un jour dans la semaine", indiquait la ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, le 3 février dernier, à l’occasion d’une visite des services de la préfecture de Paris et d’Ile-de-France. Selon elle, 70 % des agents pourraient le pratiquer.

A la suite d’une circulaire du Premier ministre sur le renforcement du télétravail dans la fonction publique, la DGCL a précisé, dans sa note d’information du 8 février, l’applicabilité des consignes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

En substance : le télétravail est la règle et doit être généralisée dès que c’est possible. Pour les agents dont les fonctions ne peuvent qu’être accessoirement exercées à distance, l’organisation du service doit permettre de réduire au maximum le temps sur site.

Les réunions en présentiel doivent être évitées et, quand elles s’avèrent indispensables, limitées à six participants maximum.

Enfin, une vigilance particulière des managers doit être exercée pour prévenir l’apparition de RPS, en particulier ceux ...

