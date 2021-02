Opération séduction pour recruter des médecins du travail

Emploi

Publié le 19/02/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : France, Toute l'actu RH

Compatibilité avec la vie personnelle, travail en équipe, salaire à la hauteur… Les CDG se démènent afin d’attirer des médecins trop rares.

Une vidéo sur YouTube, c’est l’initiative originale du centre de gestion (CDG) de la Loire-Atlantique (300 collectivités et établissements affiliés, 16 300 agents) pour attirer des candidats trop peu nombreux. Partout, la pénurie de médecins du travail (nouvelle dénomination des médecins de prévention) s’aggrave, dans un contexte de vive concurrence entre public et privé. Les CDG, qui assument la plus grande partie de cette fonction pour les collectivités, doivent redoubler d’efforts pour les séduire.

Le bouche à oreille

Principal argument mis en avant : assurer, au sein d’un service composé de médecins et d’infirmières, ainsi que d’un ergonome, d’un psychologue et d’un secrétariat médical, des missions de plus en plus variées pour améliorer la santé au travail des agents. « C’est ce ...