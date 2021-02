Plan de relance : une montée en puissance jugée satisfaisante

Economie

Publié le 08/02/2021 • Par Cédric Néau • dans : Actu experts finances, France

Lors du deuxième comité national de suivi du plan de relance du 8 février, gouvernement et régions ont estimé tenir les engagements et le calendrier fixés. Mais certaines nouvelles inquiétudes apparaissent.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Vouloir c’est pouvoir. Etat et régions sont sorties du deuxième comité national de suivi qui a eu lieu à Paris le 8 février plutôt optimistes sur la montée en puissance du plan France relance. D’abord sur le bilan 2020 : « Les objectifs et le rythme de déploiement sont jugés satisfaisants » a fait savoir l’entourage du Premier ministre. L’Etat revendique ainsi 9 milliards décaissés sur les 11 engagés en 2020, tandis que le président de Régions de France Renaud Muselier se félicitait d’avoir déjà engagé 10 milliards d’euros pour 2021 et 2022, « soit la moitié de la somme totale prévue par l’accord de partenariat sur 2021-2027 (20 milliards d’euros) » assure-t-il.

2 milliards d’euros d’avances

Dans les 9 milliards, l’Etat intègre surtout la recapitalisation de la SNCF, à hauteur de 4 milliards et la prime de rentrée pour les familles les plus défavorisées à hauteur de 500 millions, mais compte également les 2 milliards d’euros fléchés vers les autorités organisatrices de mobilité (AOM) pour combler leurs pertes opérationnelles durant les deux confinements : 1,175 milliard d’euros pour 2020 pour Ile-de-France Mobilités et 750 millions d’euros pour les AOM régionales prévues en 2021. Mais contrairement à ce que vante Matignon qui assure que « les 9 milliards sont décaissés dans l’économie réelle », ces 2 milliards sont en fait des avances remboursables que les AOM devront bien rembourser sur un maximum de 10 années.

Côté régions, le satisfecit sur la bonne montée en puissance des CPER cache aussi une certaine anxiété à propos de l’articulation de l’aide européenne. Les projets qui sont financés dans le cadre du plan de relance, dont l’UE en subventionne 40 %, ne pourront plus alors être éligibles aux autres programmes européens comme le FEDER et le FSE : « Il est donc fondamental que le gouvernement partage avec les régions l’utilisation des crédits du plan de relance, pour que celles-ci puissent programmer le FEDER et le FSE de façon complémentaire », s’alarme le président de l’association.

Calendriers qui cognent

Il y a urgence à avancer sur ce chantier : « les régions doivent remettre à la commission européenne à partir du mois de mars un programme opérationnel qui définit la grille d’intervention, c’est-à-dire la catégorie de projets sur lesquels l’argent des fonds structurels européen peut être mobilisé », précise Jules Nyssen, le délégué général de Régions de France.

Mais ce calendrier se cogne à celui du Plan de relance puisque « en même temps », les régions ont quasiment toutes signé leur contrat. Aux 11 déjà signataires s’est rajouté le 5 février le paraphe de la région Bourgogne-Franche-Comté. Cette juxtaposition d’échéance rend donc particulièrement délicat le fléchage des flux financiers européens censés irriguer les projets retenus.