La logistique urbaine se construit un avenir plus vertueux

L’e-commerce explose, obligeant les villes à repenser la logistique, car les livraisons génèrent des nuisances : conflits d’usage de l’espace public, pollution… Les collectivités doivent s’emparer du sujet à l’échelle des aires urbaines en mutualisant les flux, les moyens et les espaces, et en harmonisant les règles de livraison.

Cinq millions de colis sont livrés quotidiennement en France, cinq fois plus qu’avant la crise sanitaire. Chaînon indispensable pour accompagner l’explosion de l’e-commerce, la logistique œuvre en coulisse. Mal aimée à cause des nuisances sonores comme visuelles et de la pollution générées par les véhicules de livraison, elle est oubliée de l’aménagement urbain, reléguée aux périphéries des villes qu’elle approvisionne quotidiennement.

Mais la révolution du commerce en ligne oblige les villes à s’adapter pour absorber le flux ininterrompu de paquets. Et les élus à gérer le sujet autrement que par des arrêtés de circulation et de limitation de tonnage.

« L’e-commerce ne fait pas toute la logistique urbaine », tempère Anne-Marie Idrac, présidente de France Logistique, l’organisme chargé, fin ...