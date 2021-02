La Cour des comptes, le changement c’est dans quatre ans

Juridictions financières

Publié le 08/02/2021 • Par Pascale Tessier • dans : France

Relooking en vue pour les juridictions financières. D’ici 2025, elles devront mieux coller à l’actualité, être plus proches de l’usager et diviser leurs délais d’enquête par deux.

Modernisées, mieux adaptées et plus accessibles, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales (CRTC) engagent leur transformation à entamer d’ci 2025. A un moment charnière de leur histoire – puisqu’elles ont respectivement été créées il y a 215 et 40 ans –, les juridictions financières (JF) se trouvent en cette période de crise, « face aux défis de la soutenabilité de la dette, de la qualité de la dépense publique et de la confiance des Françaises et des Français », explique l’entourage du président Pierre Moscovici. L’objectif est de moderniser leurs travaux, leurs métiers et leur organisation. Lancé à l’été 2020, le projet stratégique a bénéficié d’une consultation de l’ensemble des personnels, de l’audition de 200 personnalités (administrations, associations ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne