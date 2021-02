« Nous proposons aux collectivités un chemin pour réaliser un dispositif anticorruption »

[interview] Probité

Publié le 10/02/2021 • Par Brigitte Menguy Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

L’Agence française anticorruption a publié ses nouvelles recommandations pour prévenir et détecter les faits d’atteinte à la probité (corruption, favoritisme, détournement de fonds …). Laurence Goutard-Chamoux, sous-directrice du conseil et de l’analyse stratégique, revient pour "La Gazette" sur les principales nouveautés.

Quelles sont les nouvelles règles qui ressortent de vos recommandations publiées au JO du 12 janvier ?

L’activité des collectivités territoriales est encadrée par de nombreuses dispositions normatives qui concourent à une gestion publique intègre, par exemple, le dispositif déontologique, les obligations déclaratives attachées à l’exercice de certains emplois, le dispositif d’alerte interne, le principe de séparation des ordonnateurs et comptables, les règles de la commande publique.

Les recommandations de l’Agence française anticorruption destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de ...