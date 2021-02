Services publics numériques : que fait l’ANCT pour encourager les propositions innovantes ?

Numérique

Publié le 08/02/2021

Réponse du ministère de la cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales : L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) apporte un soutien pour permettre aux collectivités de mener à bien leurs projets.

Dans ce cadre, a été créé l’Incubateur des Territoires, une mission avec l’ambition de construire et maintenir, avec les collectivités, des services publics numériques de haute qualité et à fort impact, répondant à des problèmes concrets et en suivant l’approche beta.gouv.fr, c’est-à-dire une logique d’innovation centrée sur la réponse aux besoins des usagers.

Elle vise également à accompagner la réalisation effective de projets territoriaux innovants et la mise en place de gouvernances partagées et de « communs numériques » (ressources numériques communes) entre collectivités territoriales et acteurs de l’économie sociale et solidaire. Un des objectifs phares de l’incubateur est de construire un « Territoires Store » c’est-à-dire un bouquet d’applications répondant aux problématiques rencontrées par les élus et agents publics des collectivités et en particulier au sein des communes rurales.

Afin de construire ce « Territoires Store », l’Incubateur des Territoires va lancer en novembre un appel à investigations sur plusieurs thématiques autour desquelles ont été constatés des besoins importants de la part des collectivités et de leurs administrés. Cet appel sera relayé auprès des principales associations de collectivités territoriales et par l’ANCT auprès des préfectures de région.

En outre, un poste sera dédié à l’animation de cet appel à investigations auprès des collectivités et à la construction du « Territoires Store ».