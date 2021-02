Métiers du grand âge réclament hausse de salaires désespérément

Autonomie

Publié le 08/02/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : Actu Emploi, France

Le secteur de l'aide à domicile alerte sur la fuite des professionnels et réclame de meilleurs salaires. Les pistes du "plan métiers" Laforcade n'y répondent pas vraiment.

Pour faire oublier le report de la loi grand âge et autonomie, la ministre Brigitte Bourguignon présentait le 30 janvier un point d’étape sur le « plan pour les métiers du grand âge », piloté par Michel Laforcade.

Plan métiers

Présenté comme la « pierre angulaire » de la future réforme, ce plan prévoit notamment d’augmenter les capacités de formation, de développer l’apprentissage et la VAE, de refondre la formation d’aide-soignant pour « changer l’image des métiers », et d’améliorer la qualité de vie au travail. Mais pour la présidente de la fédération UNA, l’image des métiers n’est pas la question : « Il y a avant tout un problème de salaire, et le plan métiers ...

