Il y a une vie après les friches

Urbanisme

Publié le 08/02/2021 • Par Isabelle Verbaere • dans : A la une, actus experts technique, France

La reconversion des friches consiste surtout en la construction de complexes immobiliers en zone urbaine. Toutefois, de tels projets ne peuvent être réalisés que quand le prix du foncier permet de solvabiliser une remise en état coûteuse. Mais chaque friche peut retrouver une utilité, et a donc un avenir. D'autres usages sont possibles : renaturation, jardins familiaux, fermes photovoltaïques, agriculture urbaine...

Chaque année, 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels ou agricoles disparaissent en France. C’est la superficie de la ville de Marseille. « Notre objectif est clair : diviser par deux le rythme de l’artificialisation nette des sols, d’ici à la fin de la décennie, a indiqué Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, le 22 octobre (1). C’est ambitieux, mais nous nous donnons les moyens d’y parvenir, notamment avec le plan de relance, qui mobilise 300 millions d’euros pour faciliter et accélérer la réhabilitation des friches. »

Cette somme devrait permettre de reconvertir environ 900 hectares sur 230 sites dans le cadre d’opérations d’aménagement urbain, de revitalisation des centres-villes ou des périphéries urbaines. « Le plan de relance vise des projets immobiliers suffisamment mûrs pour être décoincés par une aide financière de l’Etat », souligne Marc Kaszynski, président du Laboratoire d’initiatives foncières et territoriales innovantes.

Pas de marché ? place à la biodiversité !

Sur les 100 000 hectares de foncier en déshérence que compte la France (2), les sites localisés dans les grandes métropoles ont un fort potentiel de développement, car la pression foncière y est forte. Mais toutes les friches ne peuvent donner lieu à des projets urbains, « parce qu’il n’y a pas de marché ou que les contraintes – pollution, bâti amianté, plan de prévention des risques – sont trop fortes, poursuit Marc Kaszynski. Ce foncier hors marché peut être porteur d’un autre type d’usages que l’immobilier, par exemple lié à la préservation de la biodiversité ».

Les friches sans projet immobilier représentent le nouvel enjeu de la reconversion. « On a tout intérêt à y envisager des usages alternatifs, transitoires ou non, voire une dépollution de longue durée telle que la phytoremédiation, pointe Laurent Chateau, chargé de mission au service friches urbaines et sites pollués de l’Agence de la transition écologique [Ademe]. Sinon, on risque que s’instaure un cercle vicieux, faute d’entretien : dégradations, squats. La responsabilité du propriétaire peut être engagée en cas d’accident lié à une occupation sauvage du site. » Sans compter que, si la friche reste à l’état de terrain vague, elle déprécie le quartier. « Toute friche peut avoir un projet d’usage, qu’elle rencontre ou non le marché », assure quant à lui Marc Kaszynski.