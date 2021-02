Accueil

Actualité

Actualité France

France Action Logement appelé à la rescousse

Logement

Action Logement appelé à la rescousse

Publié le 05/02/2021 • Par Sophie Le Renard • dans : France

AdobeStock

Dans le contexte de crise sanitaire, le gouvernement a fait appel à Action Logement afin que le groupe mobilise des moyens supplémentaires en faveur du logement des salariés, jeunes actifs et ménages à revenus modestes. La création de 250 000 logements sociaux et abordables en deux ans et la mobilisation de 1,4 milliard d’euros supplémentaires pour les opérations de rénovation urbaine, sont les mesures phares.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Financements

Logement