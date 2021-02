Remontées fermées : les territoires de montagne présentent la facture au gouvernement

Coronavirus

Publié le 05/02/2021 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

L’Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM) a, vendredi 5 février 2021, remis au Premier ministre les résultats de son enquête auprès des communes concernées par la fermeture des remontées mécaniques. Son état des lieux illustre un désastre financier. Elle le complète de revendications.

Un cahier de doléances constitué d’une cartographie détaillée des données financières de 90 communes supports de stations de montagne, plusieurs dizaines de courriers de maires adressés au Premier ministre, le tout, complété d’une note de synthèse de quatre pages : comme elle l’avait annoncé il y a deux semaines, l’Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM) a, vendredi 5 février 2021, présenté à Jean Castex un état des lieux des conséquences économiques de la fermeture des remontées mécaniques depuis près d’un an pour les professionnels et les collectivités concernés. Elle lui demande « d’aller plus loin dans les indemnisations accordées jusqu’ici, car si certaines avancées ont été constatées, écrit-elle, les compensations sont loin d’être suffisantes en l’état ...