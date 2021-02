Transition écologique : un projet de loi pour le climat et des doutes pour les transports

Chantiers 2021

L'année 2021 va être riche dans le domaine de la transition écologique, comme la précédente et la suivante, tant il s'agit d'un enjeu fort de cette décennie sinon de ce siècle. Le projet de loi issu de la Convention citoyenne sur le climat et les enjeux sur les transports publics seront les deux principaux sujets à suivre.

Sur le plan législatif, en matière de transition écologique, c’est le projet de loi «Climat-résilience » issu des travaux de la Convention citoyenne sur le climat qui occupera le devant de la scène. Présenté en conseil des ministres en février, il sera débattu au premier semestre au Parlement et adopté à l’été. Son spectre est large, mais son ambition est encore insuffisante pour se mettre sur la trajectoire de l’Accord de Paris.

Convention citoyenne : le projet de loi entame une concertation éclair

Entrée en vigueur de la RE2020

Plus que jamais, 2021 sera l’année de la rénovation énergétique des bâtiments, en particulier ceux de l’Etat et des collectivités, qui vont bénéficier de 4 milliards d’euros de financement. Plus d’un milliard sera consacré aux établissements scolaires, sportifs et ...

