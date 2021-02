La grogne monte chez les syndicats de policiers municipaux

Police municipale

Publié le 05/02/2021 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Dans un courrier adressé à la ministre de la ministre de la Cohésion des territoires et des collectivités, Jacqueline Gourault, quatre organisations syndicales de policiers municipaux réclament l’ouverture sans délais de négociations sur le volet social.

« L’absence d’actes de votre part pourrait être perçue comme du dédain, par l’ensemble des policiers municipaux et gardes champêtres engagés quotidiennement dans leurs missions de service public. » Le ton monte chez les policiers municipaux. Lundi 1er février, la CFDT, la CGT, la FA-FPT et l’Unsa ont adressé un courrier commun à Jacqueline Gourault, ministre de la ministre de la Cohésion des territoires et des collectivités, réclamant l’ouverture sans délais de négociations sur le volet social.

Amélioration du déroulement de carrière, revalorisation des salaires, retraites… Cela fait plusieurs années que les syndicats réclament des évolutions sociales en contrepartie de l’évolution de leurs missions et de sollicitations de plus en plus importantes. Après un courrier adressé au ...

