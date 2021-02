L’organisation d’élections partielles en temps de Covid-19

Scrutin

Publié le 10/02/2021 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Dans le contexte sanitaire actuel, il est possible d'organiser des élections partielles. Par contre, les délais fixés par le code électoral sont allongés. Décryptage des règles applicables.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Outre l’assouplissement des modalités d’organisation, il est prévu la majoration des plafonds de dépenses électorales exposées par chaque candidat ou chaque liste ou pour leur compte, autres que celles prises en charge par l’Etat, de 5 % par mois pour chaque période d’un mois entamée au-delà du délai de convocation prévu par le code électoral.

Suspension

En cas de vacance de sièges au conseil municipal et dans les commissions syndicales, à l’Assemblée nationale et au Sénat, des élections partielles sont organisées pour pourvoir les postes vacants. Compte tenu de l’incertitude liée à l’épidémie de Covid-19 et des exigences de protection de la santé, l’organisation de ces élections partielles est, dans un but d’intérêt général, mise en suspens sur tout le territoire de la République.

Délai

Il est dérogé au délai de trois mois fixé par le code électoral ou les lois particulières applicables en outre-mer pour organiser des élections partielles en cas de vacance de sièges. S’agissant d’un député ou d’un sénateur, d’un conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’un membre d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ou de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, l’élection partielle est organisée dès que la situation sanitaire le permet, et, au plus tard, le 13 juin 2021.

Sauf pour l’élection des six sénateurs représentant les Français établis hors de France reportée au titre de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020, ainsi que pour les élections partielles des députés et sénateurs représentant les Français établis hors de France et celles des membres des commissions syndicales, la vacance doit être survenue avant le 13 mars 2021. Ces mêmes dates s’appliquent en cas de vacance au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon.

Une élection partielle pour pourvoir un siège dans un conseil d’arrondissement est organisée au plus tard le 13 juin 2021 pour les vacances constatées jusqu’au 13 avril 2021. La vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée. Les élections sont organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.

Évaluation

Pour apprécier si la situation sanitaire permet ou non l’organisation des élections partielles d’un membre d’un conseil municipal, métropolitain ou d’arrondissement, d’une commission syndicale, d’un député ou d’un sénateur, il est tenu compte des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle et, pour les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par l’administration concernée localement.

Procuration

Pour l’élection partielle d’un conseiller municipal ou d’un membre d’une commission syndicale, d’un député ou sénateur représentant les Français établis hors de France, d’un conseiller territorial de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, et d’un membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, et par dérogation à l’article L.73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France. Si cette limite n’est pas respectée, les procurations dressées les premières sont les seules valables.

Les personnes qui, en raison de l’épidémie de Covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués, disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Elles en font la demande par voie postale, par téléphone ou par voie électronique en indiquant la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. Les dépenses d’équipements de protection adaptés mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin sont à la charge de l’Etat.

Recours

Un électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection municipale partielle et l’élection des membres des commissions syndicales. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs. Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés.