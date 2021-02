Sécheresse et sols argileux : mieux reconnaître les risques sur les bâtiments

Prévention des risques

Publié le 05/02/2021 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

Une proposition de loi souhaite rendre plus transparente la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle pour les communes dont les bâtiments se fissurent, suite aux sécheresses. Les élus seront davantage accompagnés et les sinistrés mieux couverts. La réforme du régime ne s’attaque cependant pas aux financements d’un risque devenu chronique.

Les chiffres sont particulièrement parlants : les dommages sur les bâtiments liés à la rétractation et au gonflement des sols, ont augmenté de 50 % entre 1950 et 2006. Et ils devraient encore augmenter de 50 % entre 2021 et 2040. On compte également pas moins de 4300 demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, au titre de la sécheresse 2018, notamment dans le nord-est. Les terres argileuses y sont particulièrement sensibles à ce phénomène de retrait puis gonflement, qui provoque des fissures dans les maisons, parfois jusqu’à les rendre inhabitables. Aujourd’hui, 4 millions de maisons sont potentiellement concernées par ce phénomène, estime le ministère de la Transition écologique.

Critères de reconnaissance opaques

« Il concerne beaucoup de ...