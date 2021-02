Prévention des expulsions : anticiper dès maintenant la fin de la trêve hivernale

[Entretien] Logement

Même si la menace de la reprise des expulsions locatives vient de s’éloigner avec le report de la trêve hivernale du 1er avril au 1er juin, le sujet risque de préoccuper les pouvoirs publics et les collectivités en 2021 et 2022. Auteur d’un rapport sur la prévention des expulsions, remis à la ministre du Logement le 7 février, Nicolas Dumoulin, député (LREM) de l’Hérault, revient sur les enjeux de cette douloureuse question.

De quelle façon les collectivités territoriales peuvent contribuer à la prévention des expulsions locatives ?

Elles peuvent s’impliquer de nombreuses façons. D’abord, il y les Fonds de solidarité pour le logement (FSL), gérés par les départements et les métropoles. Aujourd’hui, il y a beaucoup trop de FSL ciblés sur l’accession. Sur les 300 millions d’euros de ces fonds, seulement la moitié se destine à aider les ménages à se maintenir dans leur logement. En outre, il existe une énorme disparité territoriale entre les règlements intérieurs, ce qui fait qu’à situation et ressources égales, un Français n’a pas les mêmes chances d’obtenir une aide d’un territoire à un autre. Je recommande donc d’engager une concertation avec l’Assemblé des départements de France (ADF) et France Urbaine ...