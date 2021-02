Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 30 janvier au 5 février 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Sauver les meubles – Depuis le 1er janvier, les acheteurs publics de l’Etat et des collectivités locales ont pour obligation d’acheter des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou qui intègrent des matières recyclées. Mais cette disposition, inscrite dans la loi relative à la lutte anti-gaspillage et économie circulaire, ne peut toujours pas s’appuyer sur un décret d’application qui fixerait la liste des produits concernés. Selon Le Moniteur, on en sait toutefois un peu plus depuis le webinaire organisé cette semaine par le groupement des acheteurs publics 3AR. 17 catégories figureront ainsi dans le texte, parmi lesquelles les bâtiments modulaires préfabriqués, le mobilier urbain ou encore les bicyclettes. Il faudra notamment prévoir 15% de produits recyclés et 5% de produits réutilisés pour le mobilier urbain et les bâtiments modulaires.

Economie de bouts de chandelle ? – La cinquième période du dispositif des certificats d’économie d’énergie doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée de quatre ans [lire aussi notre article]. En attendant, comme l’explique Actu Environnement, le gouvernement a déposé un projet de décret qui doit en fixer les modalités dont l’enjeu est de définir les objectifs d’économie pour les vendeurs d’énergie. La barre serait fixée à 1 800 TWh cumac, ce qui représenterait un peu moins de 45% des objectifs d’économies d’énergie de la stratégie bas carbone et de la PPE, selon le ministère de la Transition écologique. En comparaison, l’objectif était de 1 600 TWh cumac sur la période précédente. Si l’objectif se situe dans la fourchette basse attendue par l’Ademe, le ministère se défend en expliquant que, dans le même temps, il renforce d’autres dispositifs.

Droit du sol – Lutter contre la dégradation des sols, protéger leur fertilité, réduire l’érosion et accroitre la teneur des sols en matières organiques, tel est l’objectif de la nouvelle stratégie de l’Union européenne dans la protection des sols. Le site Terre-Net précise que celle-ci s’inscrit dans le cadre du Pacte vert européen et fait l’objet d’une consultation publique – jusqu’au 27 avril – avant d’être adoptée plus tard dans l’année. Comme l’affirme la Commission européenne, ce programme vise à « rendre leur santé aux sols dégradés par l’activité humaine ».

Hercule dans le pif – Le projet de restructuration d’EDF continue de soulever des débats. Après la FNCCR [lire notre revue de presse précédente], l’association France Urbaine exprime, dans un communiqué, « sa forte inquiétude tant sur le contenu du projet de restructuration et les pistes envisagées en ce qui concerne les activités de distribution d’électricité que sur l’absence totale de concertation ». Et de craindre également pour le financement d’un service où « s’affirme la nécessité d’une transition à la fois écologique et sociale ». Pour rappel, le projet prévoit de scinder le groupe en trois entités distinctes, dont les activités de l’actuel Enedis qui serait ouvertes à la concurrence.

Plastique – Un article d’Environnement magazine présente un décret d’application actuellement soumis à consultation publique à propos de la prévention de la pollution par les plastiques. Dans le détail, ce texte, qui entre dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, propose d’obliger tous les sites de production, de manipulation et de transport des granulés de plastiques industriels d’adapter leurs équipements et de mettre en place des procédures pour empêcher leur fuite dans la nature. On estime à 41 000 tonnes les granulés de plastiques industriels retrouvés chaque année dans l’environnement en Europe.

A la source – Comme l’explique le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur son site Internet, il a développé un nouvel outil de situation en temps réel et de prévision, MétéEAU Nappes, dont le but est d’établir des prévisions jusqu’à 6 mois sur le niveau potentiel des nappes exploitées. Cette méthode permet une meilleure anticipation des niveaux d’eau disponibles et, donc, des restrictions d’usage décidées localement.

Eau soleil – La première centrale solaire flottante en France sera mise en service en 2022 sur une retenue d’eau des Hautes-Alpes. 20 Minutes précise que cette unité, construite par EDF Renouvelables, verra le jour près d’une usine hydroélectrique de Lazer, sur une surface de 24,5 hectares, pour une capacité de production de 20 MW, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 500 habitants.

Et aussi…

Une bataille juridique est engagée entre Alstom (et sa nouvelle filiale Bombardier), d’un côté, et la RATP, la SNCF et Ile-de-France Mobilités de l’autre, à propos du contrat du renouvellement du RER B [Les Echos] ;

Bruitparif exporte son savoir-faire : l’observatoire du bruit d’Ile-de-France a installé des capteurs de bruit pour mesurer les nuisances sonores de l’aéroport de Blagnac auprès des riverains de la région toulousaine [20 Minutes].