Didier Migaud dresse un autosatisfecit de la réforme du pantouflage

Déontologie des fonctionnaires

Publié le 05/02/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

Lors de son audition devant la Commission des lois, mercredi 3 février 2021, le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a dressé un bilan positif de la réforme du contrôle du pantouflage.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un an après sa mise en application, vient le temps d’un premier bilan. Issue de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et applicable grâce au décret du 30 janvier 2020, la réforme, qui avait enterré la Commission de déontologie, avait aussi confié à la HATVP, de nouvelles missions en matière de contrôle de la déontologie de certains agents et responsables publics.

Déontologie : les employeurs ont pris le contrôle en douceur

Respect des délais

Auditionné par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, mercredi 3 février, son président Didier Migaud a répondu aux questions des députés sur le contrôle de la mobilité public-privé de la fonction publique, plus connue sous le nom de «pantouflage».

Selon l’ancien président de la Cour des ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier