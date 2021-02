Le volet «inclusion numérique» du plan de relance est précisé

Relance

Publié le 05/02/2021

Une circulaire du 21 janvier précise la mise en œuvre du volet "inclusion numérique" du plan de relance, qui bénéficie d'une enveloppe de 250 millions d'euros. Elle se focalise sur le déploiement des conseillers numériques et de l'outil Aidants Connect. Les préfets ont jusqu'au 19 février pour transmettre leurs premières propositions de structures d’accueil des futurs conseillers numériques.

Après la déclinaison de son volet « transition écologique », c’est cette fois-ci au tour du volet « inclusion numérique » du plan de relance d’être décliné dans une nouvelle circulaire du 21 janvier. Il s’agit plus précisément d’expliquer le déploiement des 4 000 Conseillers Numériques annoncé par le gouvernement, et des modalités du service public numérique Aidants Connect.

Cette circulaire détaille aussi le rôle des préfets de département dans l’animation de la concertation territoriale visant à répartir de façon cohérente ces conseillers numériques sur le territoire. En tout, ce volet « inclusion numérique » du plan de relance, piloté par l’ ANCT , comprend 3 axes.

4 000 Conseillers numériques France Services

Le premier axe de ce plan concerne la formation et le déploiement de 4 000 « Conseillers numériques France Services », qui auront notamment pour missions de sensibiliser les Français aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques mais aussi de les rendre autonomes dans leurs démarches administratives en ligne. Pour ce faire, il est précisé en annexe 1 de cette circulaire les missions pouvant être confiées à un Conseiller. Un exemple parmi d’autres : l’organisation d’activités d’initiation au numérique dans des mairies ou des bibliothèques.

Ces conseillers seront recrutés par les collectivités territoriales et les structures associatives et de l’ ESS volontaires. Elles bénéficieront respectivement d’un financement de l’Etat de 50K et 40K€ par conseiller.

Concernant le maillage territorial de ces conseillers, les ministres plaident pour « un dialogue entre les collectivités territoriales permettant une mise en œuvre coordonnée du dispositif ». La liste des structures locales qui ont déjà indiqué à l’ANCT envisager d’accueillir un ou plusieurs Conseillers numériques est jointe à cette circulaire.

Les préfets devront transmettre au plus tard le 19 février 2021 leurs premières propositions de structures d’accueil (annexe 2).

L’annexe 3 présente les modalité de l’articulation du déploiement des conseillers numériques avec les espaces France Services existants (les missions des conseillers ne doivent pas être les mêmes que celles des agents France service). Il est indiqué que des accords préalables de principe peuvent être signés avec les territoires particulièrement avancés dans la mise en œuvre de leurs stratégies locales d’inclusion numérique. Enfin, un premier état d’avancement sera réalisé au 31 mars 2021.

Un futur soutien aux lieux de proximité

Cette circulaire vise également le « développement de solutions innovantes d’accueil en proximité qui viennent renforcer le maillage des lieux de médiation numérique ».

Ainsi, de nouvelles instructions complémentaires sont annoncées : elle concerneront plus particulièrement les mesures possibles de soutien aux lieux de proximité, comme les accueils en mairie ou les tiers-lieux, qui réalisent déjà ou souhaitent se lancer dans des activités d’inclusion numérique.

Une enveloppe de 40M€ servira au déploiement de lieux d’inclusion numérique par l’acquisition de mobiliers, au développement d’outils pédagogiques et enfin, à l’acquisition de matériel informatique issu de filières de réemploi et de recyclage.

Le service public numérique Aidants Connect

Le service public numérique sécurisé intitulé Aidants Connect vise à sécuriser juridiquement la relation entre la personne qui « fait à la place de » et les publics accompagnés, soit les personnes les plus en difficulté avec le numérique. Les préfets auront la mission d’organiser une réunion départementale de présentation de ce service pour en promouvoir l’adoption par le maximum de structures d’accueil. L’objectif est de former 20 000 agents habilités Aidants Connect en 2021.