Elections départementales et régionales : modification du code électoral et application en Alsace

Elections

Publié le 05/02/2021 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 4 février précise l’application du code électoral à la Collectivité européenne d’Alsace et modifie les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux.

Le chapitre 1er de ce décret prend en compte la création de la Collectivité européenne d’Alsace. Ainsi, un nouvel article R. 117-1-1-A ajouté dans le code électoral précise le sens du mot « département » pour la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que la compétence du préfet du Haut-Rhin pour les élections des conseillers d’Alsace. De plus, dans l’hypothèse où des cantons seraient créés sur un territoire relevant à la fois du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une précision est apportée à l’article R. 107 pour la composition de la commission de recensement des votes des élections législatives et à l’article R. 163 pour la composition du collège électoral sénatorial.

Ensuite, le chapitre 2 prévoit des mesures à titre provisoire et pour le seul scrutin départemental organisé en 2021, afin d’anticiper les difficultés logistiques susceptibles d’apparaître dans l’entre-deux-tours du double scrutin départemental / régional, en particulier pour la mise sous pli de la propagande et son acheminement aux électeurs. Il précise ainsi que les documents de propagande pour le 2nd tour doivent être remis au plus tard le mardi à 18 heures et que le délai de dépôt des candidatures pour le 2nd tour court jusqu’au lundi à 18 heures.

Enfin, le chapitre 3 du décret modifie de façon pérenne le code électoral afin de simplifier l’organisation logistique de scrutins concomitants et de clarifier certaines dispositions. Il modifie notamment l’article R. 42 afin de permettre aux mêmes personnes d’assurer les fonctions de président et de secrétaire de deux bureaux de vote prévus pour des scrutins simultanés et situés dans une même salle. Les règles de désignation des assesseurs prévues à l’article R. 42 sont également modifiées pour limiter la présence des personnes âgées dans les bureaux de vote.

Par ailleurs, le décret ajoute à l’article R. 109-2 la remise immédiate d’un récépissé pour les binômes de candidats au 2nd tour des élections départementales, et reformule l’article R. 111 pour préciser que sont nuls les bulletins de vote qui ne mentionnent pas les noms des binômes de candidats, ainsi que ceux de leurs remplaçants.