Pandémie

Gestion locale de la crise sanitaire : existe-t-il un modèle Allemand ?

Publié le 04/02/2021 • Par Arthur Devriendt • dans : Europe

Bundesregierung - Steffen Kugler - twitter

Depuis la survenue de la pandémie de COVID-19, la gestion de crise est marquée en Allemagne par une association étroite entre l'Etat fédéral et les régions. Mais au-delà de ce couple, ce sont également les communes et leurs groupements qui sont mobilisés et font preuve d'innovation dans un contexte financier difficile.

