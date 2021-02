[Interview] Sécurité

« Le maire est l’acteur incontournable de la sécurité dans sa commune »

Publié le 04/02/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Avec leur rapport sur l’ancrage territorial de la sécurité intérieure, les sénateurs Corinne Féret (groupe socialiste, écologiste et républicain) et Rémy Pointreau (Les Républicains) entendent réaffirmer la place du maire comme acteur incontournable de la sécurité et l’importance d’un meilleur partenariat avec tous les « coproducteurs » de sécurité.

Sécurité publique